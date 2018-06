Archeologen stuiten op originele bom van Bommen Berend

Bij een opgraving op de hoek van de Nieuweweg en de Oostersingel is vrijdag een originele bom van Bommen Berend gevonden. Het gaat zeer waarschijnlijk om een mortiergranaat die tijdens de belegering van de bisschop van Munster, Bernard van Galen, in 1672 op de stad is afgeschoten.

Het explosief weegt ruim veertig kilo, heeft een diameter van 28 centimeter en zat twee meter diep in de grond p de onderliggende zandlaag van de Hondsrug. De bom werd gevonden op een plek die net binnen de Stadswal lag. Vermoedelijk wilden de troepen van Bommen Berend de toenmalige Steentilpoort zien te raken.





Volgens stadsarcheoloog Gert Kortekaas gaat het om een redelijk unieke vondst, die de geschiedenis van de stad bevestigt. Het zwarte kruit kon je nog ruiken en er zat een net van touw en pek om de bom. Het lijkt er dus op dat de bom niet is ontploft, nadat die als een brandbom op de stad is afgevuurd.



De vondst zorgde er nog wel even voor dat de EOD moest worden ingeschakeld. Die concludeerden echter na het verwijderen van een houten prop dat de granaat gevuld was met zwart water in plaats van kruit. Er was geen gevaar en de bom mag dus ook in Groningen blijven.



De archeologen laten de bom conserveren en hopen dat de bom op 28 augustus, op Groningens Ontzet, zichtbaar is voor de Groningers.



Foto's en verhaal via erfgoed.groningen.nl