Ambulancezorg Groningen zet fietsambulances in tijdens KEI-week

Eerste in Nederland

Ambulancezorg Groningen zette al eerder het biketeam in tijdens diverse evenementen, als de 4 Mijl van Groningen en Delfsail. Vanuit de politie en horecaondernemers kwam steeds meer de behoefte om een ambulance biketeam in te zetten tijdens drukke stapavonden. Na twee succesvolle pilots in 2018 te hebben gedaan, is Ambulancezorg Groningen de eerste in Nederland die het ambulance biketeam nu structureel drie nachten per week inzet.



Samenwerking met de politie

Het biketeam bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur en heeft als voordeel dat ze zeer wendbaar zijn en snel ter plaatse kunnen komen in de drukke menigte. “Het biketeam heeft alles bij zich om hulp te verlenen. Alleen vervoeren kunnen we niet,” vertelt ambulancechauffeur Mark Hazekamp. Ambulanceverpleegkundige Martin Hospers vult aan: “We werken nauw samen met de politie. De politie heeft al jaren op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht een Openbaar Orde Team, speciaal voor het uitgaanspubliek. Daar zijn wij een mooie aanvulling op.” De horecaondernemers en politie zijn ook erg blij met de komst van de Groningse bikers. “We zien alleen maar voordelen. Voorheen was het lastig om in te schatten of er een ambulance nodig was. Nu zijn de lijnen kort en gaat het veel gemakkelijker, omdat het biketeam met ons de dienst draait”, aldus de politie.



​​​​​​​Inmiddels bestaathet biketeam uit vijf ambulanceverpleegkundigen en vijf ambulancechauffeurs. Na de KEI-week zal het biketeam ook elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht fietsen in de binnenstad van Groningen.