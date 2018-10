Al meer dan 28.000 euro opgehaald voor neergeschoten student

Bij een doneeractie voor de door de Korrewegschutter Azim A. neergeschoten student Sidney Ruiter is al 28.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld om Sidney een hard onder z’n riem te steken en een bijdrage te leveren aan het herwinnen van z’n zelfstandigheid. Belangstellenden kunnen via twee doneerplatformen een bijdrage storten.

Sidney Ruiter werd een jaar geleden neergeschoten op de Korreweg. Hij stapte van z’n fiets omdat de dader en z’n vrienden hem iets wilden vragen. Zonder aanleiding schoot Azim A. vijf keer op de toenmalige student, waarbij hij in z’n rug werd geraakt. Sidney Ruiter overleefde de aanslag maar net, maar is wel blijvend verlamd in z’n onderlichaam.



Op Doneeractie.nl is inmiddels 26.840 euro opgehaald. Iedereen met een creditcard kan doneren op GoFundMe. Daar staat de teller nu op 1517 euro. De actie is een initiatief van de Zeeuwse Jasmijn Honkoop.