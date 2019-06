Afrit Zernike Campus op Ring Noord vanaf woensdag dicht

Het verkeer wordt omgeleid via afrit De Hoogte en vervolgens via de noordzijde van de noordelijke ringweg terug naar de afrit Zernike Campus. De afrit wordt verbreed. Op donderdag 20 en vrijdag 21 juni is de afrit tussen 7.00 en 9.00 uur wél open.



Fietsers op de Zonnelaan kunnen de werkzaamheden passeren, behalve in de nachten van 19 op 20 juni en 20 op 21 juni tussen 22.00 en 6.00 uur.