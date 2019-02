Aartsen stopt als bestuursvoorzitter bij UMCG

De raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolger. Aartsen is sinds 2012 hoogste baas van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarvoor was hij lid van de raad van bestuur. Hij kwam in 1997 in dienst van het UMCG als directeur beleid.



Volgens de raad van toezicht heeft Aartsen aan veel bestuurlijke dossiers een cruciale bijdrage geleverd. “In al zijn bestuurlijke activiteiten staat het belang van patiënten, medewerkers en de kerntaken van het UMCG voorop. Daarbij schuwt Aartsen het niet om zich uit te spreken over zaken die hem na aan het hart liggen, zowel over het veranderende zorglandschap en de concurrentie in de zorg, als over bredere maatschappelijke thema’s als preventie, de aardbevingsproblematiek in Groningen en een rookvrije samenleving.”



Het is nog niet bekend wanneer Aartsen exact stopt als bestuursvoorzitter.