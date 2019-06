Aardbeving Garrelsweer: “Wat weer een knal en het hele huis trilde”

Omstreeks zeven uur vanmorgen is er in de provincie Groningen weer een aardbeving gemeten, meldt het KNMI. De beving had een kracht van 2,5 en is daarmee de een na zwaarste van dit jaar. Het epicentrum lag in Garrelsweer, niet ver van Loppersum.

De beving volgt op een nog zwaardere van vorige maand, bij Westerwijtwerd. Die had een kracht van 3,4.

Via Twitter meldt Margriet Donker‏ @MargrietDonker : "Wat weer een knal en het hele huis trilde."

Yolanda v. Nieuwkoop @nathair ": Werd wakker van heftige knal, huis trilde, voelde alsof het opgetild werd en neergekwakt, de balken kreunden en kraakten, al weer een #aardbeving in #Groningen shit shit shit, "

André‏ @Dutchwoody : "Bijna uit bed gevallen. Wat een beweging!! "