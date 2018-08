Aantal WW-uitkeringen opnieuw fors gedaald

Het aantal Groningers met een WW-uitkering is afgelopen jaar gedaald met bijna 29 procent. Vooral in de sectoren bouw en uitzendbureaus daalde het aantal WW-ers. Dat meldt het UWV. De sector financiële dienstverlening laat juist minder florissante cijfers zien: de digitalisering zorgt voor banenverlies.

Door de aanhoudende economische groei zijn er steeds meer perspectieven voor werkzoekenden. Groningen telde eind juli dan ook 5,3 procent minder WW-uitkeringen dan de maand ervoor. In juli hadden in totaal 9.415 Groningers een WW-uitkering.



Ook in Friesland en Drenthe daalde het aantal mensen met een WW-uikering afgelopen jaar fors. In Drenthe gaat het om een daling van 28,7 procent; in Friesland gaat het om 27,3 procent.