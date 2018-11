Groningse studentenpopulatie blijft stug doorgroeien

Op 1 oktober 2018 telde de Rijksuniversiteit Groningen 31.115 studenten. Dat zijn er 1367 meer dan vorig jaar. Opvallend is dat maar liefst 36,9 procent van alle bijna 8.000 nieuwe aanmeldingen buitenlandse studenten betreft. In totaal studeren er nu 7.081 internationale studenten in Groningen.

Nederlandse studenten

In 2015 kende de RUG vanwege de invoering van het leenstelsel een dip in het aantal nieuwe inschrijvingen in de propedeuse, met name van Nederlandse studenten. Vanaf 2016 trad weer een stijging op. In de laatste drie jaar is de nieuwe propedeuse-instroom met 35 procent gestegen. Het aantal nieuwe Nederlandse propedeusestudenten is in deze periode met 19 procent gestegen.



De RUG constateert hierin een landelijke trend, die mogelijk wordt veroorzaakt door de halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten dit jaar. Daarnaast kiezen volgens de RUG ook veel studenten voor Groningen vanwege de verschillende nummer één-posities in de Keuzegidsen voor bachelor- en masteropleidingen.