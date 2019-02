Aankomend ingenieurs RUG naar Drachten

De Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Smallingerland, provincie Fryslân en Innovatiecluster Drachten tekenen hiervoor vrijdag een overeenkomst.



Studenten Smart Factories volgen hun tweede studiejaar in de Hightech Innovatiehub in Drachten met colleges en onderzoek. ,,We leiden ze daar samen met de hightech bedrijven op om intelligente, samenhangende en op maat gemaakte productieprocessen te ontwerpen voor de fabriek van de toekomst’’, aldus voorzitter van het College van Bestuur prof. dr. Jouke de Vries.



De masteropleiding Mechanical Engineering valt onder de Faculty of Science and Engineering en biedt de studierichtingen Advanced Instrumentation en Smart Factories. Dat wordt in 2020 uitgebreid met de richtingen Process Design for Energy Systems, en Materials for Mechanical Engineering. Na het afronden van de master mag men de ir-titel voeren.