Gewonde bij steekincident in Barestraat

Bij een steekpartij in een woning aan de Barestraat in Groningen is zondag een persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De steekpartij vond plaats aan het einde van de middag, rond half zes. Toen de politie ter plaatse kwam, kon direct een verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.



De politie heeft in de woning en de directe omgeving daarvan forensisch sporenonderzoek verricht. De Barestraat werd daartoe enige tijd afgesloten.



Wat de aanleiding was voor het steekincident is vooralsnog onduidelijk.



