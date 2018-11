Weekend in Groningen: Sinterklaas, Evita, Jonge Harten en fotografiewandeling

Zaterdag staat Groningen volledig in het teken van de jaarlijks Sinterklaasintocht. Maar ook voor liefhebbers van theater, musicals en fotografie valt er dit weekend veel te beleven in de stad.

Ook dit jaar weet Sinterklaas Groningen weer te vinden. De Goed Heiligman en zijn pieten arriveren zaterdag in de stad. Ze komen aan in hun grote stoomboot, die bomvol ligt met pakjes en cadeautjes. Nadat ze zijn aangemeerd, volgt een toer door de binnenstad.

Bij Jonge Harten zie je jonge theatermakers in zo’n beetje alle theaters (en andere toffe locaties) in Groningen. Kom kijken naar performance, dans, muziek, beeldend en fysiek theater dat je laat lachen, bij de strot weet te grijpen of je doet verwonderen. Het festival bereikt inmiddels met zijn voorstellingen, workshops en andere activiteiten ruim 10.000 bezoekers per jaar.

Evita

In MartiniPlaza is vrijdag de musical Evita te zien. Een nieuwe, groots opgezette versie van de wereldberoemde musical van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, met de hits ‘Don’t Cry for me Argentina’ en ‘You Must Love me’, begeleid door een negenkoppig live-orkest.