Lefier gaat 153 balkons Westindischekade verstevigen

Woningcorporatie Lefier gaat alle 153 balkons aan de voorzijde van de portiekwoningen aan de Westindische Kade verstevigen. In juli van dit jaar brak één van de balkons plotseling van de gevel.

Na het incident werden alle balkons afgesloten. Bewoners werd verboden op het balkon aan de voorzijde van hun woning komen. De balkons aan de achterkant van de Westindische Kade zijn volgens Lefier wel veilig, daar is een andere constructie gebruikt.

Onderzoek wees uit dat bij de bouw van de balkons in de jaren ‘50 zout was gebruikt om het beton sneller te laten drogen. Hierdoor is de bewapening van de balkons gaan roesten.

In een nieuwsbrief aan de bewoners geeft Lefier aan dat alle 153 balkons worden verstevigd. Hiertoe worden carbonstaven in de balkonvloer geboord en worden de ballustrades vastgezet met metalen beugels. Verder worden de onderdorpels van de balkondeuren vervangen en wordt de vloeraansluiting behandeld zodat er geen vocht meer kan binnendringen.