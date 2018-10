4Mijl: deel stad en Haren afgesloten voor verkeer

De wedstrijdlopers starten om 13.00 uur in Haren. Vrijwel meteen daarna, om 13.05 uur, starten de eerste deelnemers van de Bedrijvenloop. De deelnemers aan de Recreantenloop en Jeugdloop starten om 13.45 uur.



In Haren zijn vanwege de 4Mijl een aantal straten afgesloten. Het gaat daarbij om de Kerklaan, de Molenweg, de Kromme Elleboog, de Kerkstraat en de Rijksstraatweg (hoek Kerkstraat tot Esserweg).



In Groningen zijn de Verlengde Hereweg, de Hereweg, het Hereplein, de Herestraat, Tussen beide Markten, de Vismarkten het Akerkhof n.z. afgesloten.



Ook de afrit Weg der Verenigde Naties naar de Hereweg is dicht. Vanwege de afsluiting van de afrit Hereweg is een omleiding met borden aangegeven richting Helpman en Centrum via de afrit Winschoterdiep.



Voetgangers



De Vismarkt, Herestraat, Hereweg en Verlengde Hereweg zijn bereikbaar voor voetgangers, maar je kunt deze straten niet oversteken. Aan beide zijden van de straat is een looppad voor bezoekers en publiek. Je kunt het parcours van de 4 Mijl oversteken via een loopbrug op het Gedempte Zuiderdiep en via de onderdoorgang Herewegviaduct.



Omlopen kan via: Museumbrug, Westerhaven, Visserbrug en Zwanestraat. Een deel van de winkels in de binnenstad is gesloten. Akerkhof, Brugstraat, Kleine der A en Astraat (tussen Stoeldraaierstraat en Westerbinnensingel) zijn afgesloten en niet toegankelijk voor publiek.