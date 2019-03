Wie haalt er koffie? Groninger ontwikkelt app ‘Kantoor Roulette’

Pasma zit zelf op een kantoor met verschillende ondernemers en vond het wel fijn om wat meer contact met mede-ondernemers in het pand te krijgen. Daarom bedacht hij Kantoor Roulette, een app die je gratis kunt installeren op je computer.



Met de Kantoor Roulette krijgt elke collega de mogelijkheid om een koffie-aanvraag te doen. Met deze aanvraag krijgen alle collega's met de app een melding op hun computer met de vraag of ze ook koffie willen, ‘Ja of Nee’. Na een minuut wordt er automatisch een rad gedraaid dat willekeurig een koffiehaler kiest. Vervolgens brengt de aangewezen persoon koffie naar alle deelnemers. De Kantoor Roulette helpt daarom niet alleen bij het bepalen van een koffiehaler, maar ook bij het verbinden van collega's.



Vorige maand ging de nieuwe website van Kantoor Roulette online, waarop duidelijk wordt uitgelegd hoe het precies werkt. Het dagelijks gebruik is sindsdien gestegen van 5 tot zo'n 40 bedrijven, die gezamenlijk meer dan 400 roulettes per week aanvragen.



"Het product bestaat sinds 2015, maar sinds ik er afgelopen oktober meer tijd steek is het gebruikersaantal meer dan verdubbeld!", zegt Pasma. Regelmatig worden er diverse updates aan het product gedaan, zoals het opslaan van voorkeuren van collega’s en andere extra's.