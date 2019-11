Waterbedrijf Groningen bestaat vandaag precies 140 jaar

“De Vennootschap heeft ten doel het tot stand brengen en exploiteeren eener drinkwaterleiding uit de rivier, genaamd het Punterdiep of de Drentsche Aa, naar en in de Gemeente Groningen (eventueel in de gemeente Haren)”, zo valt te lezen in de statuten van ‘De Groninger Waterleiding’, die zijn opgemaakt op 13 november 1879.



De statuten zijn opgemaakt in aanwezigheid van Mr. Berend van Roijen, die destijds burgemeester van Groningen was. Een van de notarissen was Johan Gerard, Rengers Hora Siccama, nazaat van de adellijke familie.



Inmiddels wint en zuivert Waterbedrijf Groningen jaarlijks zo’n 47 miljard liter drinkwater, zodat alle Groningers voldoende en schoon water uit de kraan krijgt. “Ook de komende 140 jaar blijven we ons uiterste best hiervoor doen. Daar kunt u op rekenen”, zo zeggen ze zelf.



De monteurs van het Waterbedrijf voegen af en toe de daad bij het woord. Zo is het Groningse team onlangs Wereld- en Nederlands Kampioen ‘Fitten’ geworden. Daarbij moeten ze zo snel mogelijk een 150 millimeter drinkwaterleiding onder druk aanboren en vervolgens aansluiten op een meter en een tapkraan.