'Tweelingzussen (27) bouwen app voor betere kinderopvang in Groningen

De tweelingzussen Jasmijn en Lyla willen een app bouwen die matches tussen gezinnen en nannies mogelijk moet maken. Om de financiering mogelijk te maken, zijn de twee een crowdfundingactie gestart.



Voor de bouw van de app hebben de twee 100.000 euro nodig. Een groot deel daarvan, 42 procent, is inmiddels al binnen. De rest hopen ze via crowdfunding bijeen te krijgen.



Volgens Jasmijn en Lyla neemt de vraag naar nannies toe. Vooral in Groningen kwamen steeds meer vragen van gezinnen naar een oppas aan huis. Dat heeft volgens de twee zussen onder andere te maken met de nieuwe Wet Kinderopvang waardoor traditionele kinderopvang duurder wordt. Een nanny, die kookt en vriendjes mee kan nemen om te spelen, is dan een aantrekkelijk alternatief, zeggen ze.



https://crowdaboutnow.nl/campagnes/oppasmadelief