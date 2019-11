Tweede én laatste dag Promotiedagen in MartiniPlaza

MartiniPlaza staat vandaag, woensdag, opnieuw in het teken van netwerken: hier is woensdag de tweede én tevens laatste dag van de Promotiedagen, het grootste zakelijk netwerkevent van het Noorden. MartiniPlaza staat vandaag, woensdag, opnieuw in het teken van netwerken: hier is woensdag de tweede én tevens laatste dag van de Promotiedagen, het grootste zakelijk netwerkevent van het Noorden.

De Promotiedagen trekken gemiddeld zo’n 25.000 bezoekers. OM even in de cijfertjes te blijven: er zijn 600 deelnemende bedrijven, 20 beurspleinen en 75 bijeenkomsten, verspreid over twee dagen.



Op het programma staan uiteenlopende bijeenkomsten, workshops en lezingen. Zo vertelt Barbara Risselada over de nieuwe merkstrategie en de nieuwe huisstijl van Groningen en in Google’s Digitale Werkplaats wordt een training Online Marketingstrategie gegeven. Verder vertelt Ynzo van Zanten van Tony's Chocolonely over Tony’s routekaart naar 100% slaafvrije chocolade en hoe iedereen daaraan bij kan dragen.