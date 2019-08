Suikerunieterrein weer in het teken van vernieuwend festival Paradigm

Dansen op stevige beats, omringd door het industriële decor van een voormalige suikerfabriek. Paradigm is een van de meest veelzijdige en vernieuwende elektronische muziekfestivals van Nederland. Paradigm vindt komend weekend plaats.

Eigenzinnig

Paradigm is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen muziekliefhebbers, kunstenaars, artiesten, studenten en ondernemers. De club staat voor een eigenzinnige visie op elektronische muziek en beeldende kunst in al haar mogelijke vormen. Club Paradigm werd niet voor niets ooit uitgeroepen tot beste underground club van de Benelux. Op dit elektronische muziekfestival met invloeden uit de Berlijnse technoscene tref je enkel en alleen de crème de la crème van de techno- en houseartiesten.



Voormalige suikerfabriek

Paradigm speelt zich af op slechts tien minuten fietsen van het centrum van Groningen. Hier vind je het Suikerunieterrein met de overblijfselen van de voormalige suikerfabriek. Op Paradigm is steevast ruimte voor creativiteit. “Dat maakt dit festival anders dan alle andere technofestivals. Een plek waar iedereen één liefde met elkaar deelt, namelijk die voor elektronische kwaliteitsmuziek”, aldus de organisatie van Paradigm.