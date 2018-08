Shanghai-ranking: RUG op één na beste universiteit van Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen is zeven plaatsen gedaald in de 2018 Academic Ranking of World Universities (ARWU, ook wel ‘Shanghai-ranking’). De RUG staat nu op 66 en is daarmee de op één na hoogste geklasseerde Nederlandse universiteit, na de Universiteit Utrecht op plek 51. In 2017 steeg de RUG dertien plaatsen in de Shanghai Ranking. Dat had vooral te maken met de Nobelprijs van professor Feringa in 2016.

De ARWU is een mondiale top-500 die jaarlijks in augustus wordt gepubliceerd. De ARWU beoordeelt daarvoor meer dan 1.200 universiteiten over de hele wereld. Omdat de ranking is gebaseerd op een heldere methodologie en objectieve gegevens wordt hij in de academische wereld gezien als de meest geloofwaardig en betrouwbare kwaliteitsmeter van universiteiten wereldwijd.



Na zes jaar van stijgen nu dus een lichte daling voor de RUG. Belangrijkste oorzaak voor deze daling ligt in de Highly Cited Authors score; daarnaast is de RUG ook licht gedaald op de Nature & Science publicaties deelscore.



De lijst wordt, evenals voorgaande jaren, aangevoerd door de Amerikaanse universiteiten Harvard, Stanford en het MIT. Opvallend is verder dat alle U4-universiteiten (Een samenwerkingsverband waarbinnen de RUG samenwerkt met Ghent University, University of Göttingen en Uppsala University) in de top 100 staan.



