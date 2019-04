Restaurant op Hogeland in Molenrij voortaan verder als ‘De Oude Mosterdfabriek’

Vanaf volgende week donderdag 18 april is het Hogeland een nieuw restaurant rijker. Of beter gezegd: het vroeger restaurant Herberg van Ede in Molenrij gaat dan een nieuwe toekomst tegemoet onder de naam De Oude Mosterdfabriek Molenrij. (Zie foto’s op GIC)

Eigenaren Stefan en Simone Kollumer runden sinds 2014 restaurant Veldzicht in Oosterwijtwerd en zagen eind 2018 een mooie kans om een eigen horecagelegenheid te starten in Molenrij in het pand van Herberg van Ede. Ze kochten het pand onder andere met co-financiering vanuit de Ondernemersimpuls van Economic Board Groningen (EBG) en de Rabobank.

De naam ‘De Oude Mosterdfabriek’ verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van cichorei- en mosterdfabrikant De Marne, momenteel gevestigd in stad Groningen. Samen met Abrahams Mosterdmakerij & Restaurant in Eenrum wordt de traditie van de Groninger mosterd zo nog beter op de kaart gezet.

Herberg Restaurant De Oude Mosterdfabriek Molenrij is gehuisvest in het pand waar eerst Herberg van Ede was gevestigd en bestaat uit een restaurant en drie hotelkamers. “Wij waren meteen enthousiast over dit authentieke pand, met veel mooie hoekjes”, vertelt Stefan. “De omgeving is wijds en Molenrij ligt vlakbij de mosterdvelden.” De naam doet het misschien vermoeden, maar de Oude Mosterdfabriek maakt géén mosterd. Wel wordt in bijna elk gerecht mosterd verwerkt.

Verse producten uit de regio

Net als bij restaurant Veldzicht maken Stefan en Simone bij De Oude Mosterdfabriek gebruik van verse biologische producten waaronder boeter en zuivel van Waddenmax in Hornhuizen, groenten en slasoorten van de Eemstuin in Uithuizermeeden en bieren van de firma Bax bier uit Groningen. Het vlees dat ze serveren komt uit Noord-Nederland van de Limousin koeien van slagerij Bos en Co. Stefan en Simone zijn verder van plan om mosterd af te nemen bij Abrahams Mosterdmakerij & Restaurant in Eenrum. “Wij zijn geen traditioneel restaurant”, aldus Stefan. “De menu’s die wij bereiden zijn niet alledaags en worden elke 6 weken vernieuwd.”