Open Dag Hanzehogeschool Groningen op zaterdag 2 maart

Studiekeuze

De Open Dag is een manier die kan helpen bij het maken van een studiekeuze. Naast de Open Dag zijn er later in het studiejaar ook meeloopdagen, de HanzeXperience en Hanze Studie Keuze Cafés.



Instituut voor Sportstudies

Even ontspannen tussen de voorlichtingen door? Vierdejaars ALO student Michel Weisser heeft samen met zijn opa het spel Vier op een rij basketbal gebouwd. "Vernieuwing en het koppelen van bestaande spellen aan een sport heeft volgens mij een positief effect op de intensiteit en deelname aan de gymlessen of bewegingsactiviteit. Dit spel zorgt voor gezelligheid, fanatisme en veel plezier", aldus Michel. Tijdens de Open Dag kan het spel gespeeld worden in het Willem-Alexander Sportcentrum op de Zernike Campus. ​​​​​​​



#magikjestadjezijn

De belangstellenden worden onder de hashtag #magikjestadjezijn op een bijzondere manier op de Open Dag gewezen. Naast voorlichting over studies, is er op de open dag namelijk ook aandacht voor wat de stad Groningen te bieden heeft. Zo is de ACLO aanwezig om te vertellen over de sportverenigingen, GroningenLife weet alle leuke hotspots in Groningen te vinden en studieverengingen zijn aanwezig om te vertellen over (studie)activiteiten die zij organiseren. ​​​​​​​



Kom met de bus!

Vanaf 9.15 uur rijdt er gratis vier keer per uur een bus vanaf halte C bij het NS Hoofdstation via Academie Minerva en het Wiebenga naar de Zernike Campus.​​​​​​​



Meer informatie

​​​​​​​Meer informatie over de Open Dag en het gedetailleerde programma staat hier.