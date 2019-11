Oma’s Soep gegroeid als kool; studente Anouk Delissen wil nu ook een ‘Oma’s Soep café’

Studenten aan de Hanzehogeschool Groningen zijn vaak talentvolle ondernemers. Dat geldt zeker voor studente Anouk Delissen die twee jaar geleden Oma's Soep in Groningen introduceerde. Ze droomt nu zelfs over een eigen ‘Oma's Soep-café’.

Anouk Delissen studeert Toegepaste Psychologie en introduceerde samen met Marijn Tiedemann Oma's Soep in Groningen. Het idee daarachter is dat ouderen en studenten bij elkaar komen om soep te koken en te eten.

De allereerste Oma’s Soep was in buurthuis ‘het Poortershoes’. Dat was meteen een succes. Nu is Oma’ s Soep wekelijks in buurthuizen, kerken, restaurants en verzorgingshuizen. ‘Met meer dan 100 vrijwilligers bereiken we heel veel ouderen. En we waren vorig jaar één van de winnaars van de Groninger Ondernemers Challenge: een prijs voor sociaal ondernemerschap’, zegt Anouk in het interview.

Inmiddels droomt ze ervan om in Groningen een Oma's Soep-café te openen. 'Een plek waar we soepjes kunnen verkopen, waar we nog meer mensen bij elkaar kunnen brengen.'

