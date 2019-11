Nieuw bij IT Academy - Training voor veilig programmeren: ‘Secure Programming’

Informatiebeveiliging is een belangrijk onderwerp voor organisaties en ontwikkelaars. Zo heeft IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, op verzoek van haar verschillende partners een nieuwe training Secure Programming ontwikkeld. Tijdens deze tweedaagse training staan de basisprincipes van veilig programmeren centraal.

Academische kennis van dit vakgebied wordt gecombineerd met kennis uit de praktijk. Gedurende het traject leren de deelnemers hoe zij kwetsbaarheden kunnen voorkomen en hoe zij zelf correcte code kunnen schrijven.

Voorheen werd nieuw ontwikkelde software van een ontwikkelteam vaak nog gereviewed door een security-team voordat het in productie ging. Tegenwoordig komt die verantwoordelijkheid (security-testen) steeds meer te liggen bij het ontwikkelteam zelf. Hierdoor is het belangrijk dat de medewerkers van het team beschikken over kennis van de secure development lifecycle en van secure programming. Op basis van deze kennis zijn zij bewust van risico’s en hebben zij kennis van de meest voorkomende kwetsbaarheden.

De nieuwe training van de IT Academy start op 27 november in Groningen. De ervaren securitydocenten en een trainer/ hacker uit het werkveld nemen de deelnemers mee in de basisprincipes van veilig programmeren centraal. Het traject is ontwikkeld voor developers, testers en/of beheerders. Basiskennis van en ervaring met programmeren is een vereiste voor het succesvol doorlopen van de training. Voor meer informatie wordt verwezen naar de opleidingspagina van de IT Academy.