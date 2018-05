'Loopbaan in de ICT in Noorden honderd keer interessanter dan in Randstad!’

Wie een mooie loopbaan wil in de IT sector ‘kan honderd keer beter’ in Groningen terecht dan in de Randstad. De carrièremogelijkheden zijn hier minstens zo goed, alleen het leefklimaat is hier ‘tig keer beter’.

Dat zegt Marco de Jong, voorzitter van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO). Dat is de vereniging van bedrijven actief in de ICT sector. Hij reageert met zijn uitspraak mee op een betoog van Monsterboard in het Dagblad van het Noorden van woensdag 9 mei. Daar liet dit recruitment platform Monsterboard weten dat IT bedrijven in de Randstad hun schaarste aan IT medewerkers kunnen wegwerken door zich te richten op de Groningse arbeidsmarkt.

Volgens Monsterboard zijn er in Groningen uitstekend gekwalificeerde software- en applicatieontwikkelaars, systeemanalisten, systeem-beheerders of technici op het gebied van procesbeheer te vinden.

Marco de Jong zegt dat het ‘helemaal klopt dat er in Groningen en omgeving voor IT-ers een prima klimaat is om te werken’. Maar ook in Groningsen is er schaarste op de arbeidsmarkt. En zeker in een stad als Den Haag waar de overheid veel IT-ers een baan aan biedt is de schaarste volgens hem nog veel groter dan in Groningen.

‘In Groningen zijn fantástische bedrijven ontstaan de afgelopen decennia. Dus wie hier wil blijven heeft uitdaging genoeg. Ik zou het iedereen trouwens van harte aanbevelen om in Groningen te blijven. Qua woongenot zit je in Groningen honderd keer beter dan in de Randstad. Tenzij je graag in de file zit, natuurlijk!’

Samenwerking Noord

Ook Samenwerking Noord, de vereniging van bedrijven met grote ICT afdelingen die de arbeidsmarkt voor IT-ers in het Noorden verder wil verbeteren, vindt het ‘fantastisch dat ze bij Monsterboard zien hoe veel talent we hier hebben. Maar dat willen we hier wel graag houden!’, zegt voorzitter Fred Hassert van Samenwerking Noord.

Volgens hem heeft de samenwerking van ICT bedrijven er in het Noorden ook voor gezorgd dat carrière mogelijkheden hier aanzienlijk zijn vergroot. ‘Er bestaat geen ander samenwerkingsverband in Nederland waarbij je je kunt ontwikkelen binnen 60 bedrijven !! Dat is toch super ! Dat hebben ze in de Randstad niet !’.

Hassert benadrukt dan ook het Noorden in geen enkel opzicht onder doet voor de Randstad. ‘We staan met Groningen in de Deloitte Fast 50 met snelst groeiende bedrijven van Nederland. Groningen is de jongste stad van Europa en heeft zeer vee te bieden qua voorzieningen en ook cultureel. Het leven is hier goedkoper, je krijgt hier sneller een huis, er zijn geen files en de lijntjes zijn kort. Dus: ik zou wel drie keer nadenken voor ik naar de Randstad zou gaan’, aldus Fred Hassert.