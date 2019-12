Komende week extra koopavonden vanwege Sinterklaas

Cadeaustress vanwege Sinterklaas? Geen paniek, de meeste winkels hebben zowel komende dinsdag als woensdag een extra koopavond. Shoppen doe je dan in een feestelijk en gezellig verlichte binnenstad: de belangrijkste winkelstraten en ook de bruggen in het centrum zijn feeëriek verlicht.

Op zowel dinsdag als woensdag zijn de meeste winkels open tot 21.00 uur.



Vanwege de kerst is het maandag 23 december extra koopavond.



Inpakhuis



Wie zijn cadeaus feestelijk wil laten inpakken kan overigens terecht in het Inpakhuis in de Zwanestraat, in het pand van Mesacosa.