Kenniscongres Sterk Groningen! rondom aardbevingsdossier

Op donderdag 26 september organiseert het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen samen met Kennisplatform Bouwen en Versterken het tweede kenniscongres: Sterk Groningen!. Het gratis congres gaat over leefbaarheid en techniek in het aardbevingsgebied en wordt georganiseerd in de testhal van BuildinG voor bewoners en experts. Sprekers uit de wetenschap en praktijk delen nieuwe en bestaande kennis rondom het aardbevingsdossier in de provincie Groningen.

Onder leiding van de Groningse cabaretier Arno van der Heyden start het congres met een paneldiscussie met bijdragen van onder meer Peter Spijkerman, directeur Nationaal Coördinator Groningen, en Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen. Want waar staan we nu met de versterkingsopgave en het schadeherstel en wat is het toekomstperspectief voor Groningen? Na deze discussie zijn er lezingen met diverse thema’s zoals: de samenwerking tussen de gemeenten en bewoners, de energietransitie in Groningen, een uitleg over de meet- en monitoring technieken, en een economisch perspectief voor Groningen.



Bewoners en professionals

Beide platforms zien graag bewoners uit het aardbevingsgebied op het congres. ‘Het is van groot belang om zowel bewoners als professionals bij elkaar te brengen', aldus Tom Postmes, wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Verder richt het congres zich op vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.



Aanmelden

Het congres vindt plaats op donderdag 26 september van 16.00 uur tot 20.30 uur in BuildinG, Zernikelaan 17 in Groningen. Deelnemen aan het congres is gratis, maar aanmelden is verplicht in verband met het beperkte aantal plekken. Meer informatie over het congres en de registratie is te vinden op de sites van beide platforms: www.kennisplatformleefbaar.nl en www.kennisplatformbouwen.nl.