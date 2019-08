KEI-week stapt over op duurzame betaalbandjes

De organisatie van de KEI-week heeft de betaalmuntjes in de ban gedaan en stapt nu over op duurzame betaalbandjes.

De betaalmuntjes met het KEI-logo worden na vijftig jaar vervangen door een digitaal betaalsysteem. Iedere KEI-loper, KEI-leider en vrijwilliger ontvangt een bandje met daarin een betaalchip waarmee de student de gehele KEI-week kan betalen.



De bandjes kunnen met geld opgewaardeerd worden. Alles wat na de KEI-week nog op de bandjes staat, wordt teruggestort. Ook inwoners van de stad Groningen kunnen een betaalpas ophalen bij de opwaardeerpunten. Een groot aantal van de evenementen tijdens de KEI-week zijn namelijk openbaar om de studenten en Stadjers dichter bij elkaar te brengen.



Green Key

De betaalbandjes zijn een manier om de KEI-week nog duurzamer en groener te maken. Het bestuur van de introductieweek zet zich daar al jaren voor in. In 2017 kreeg de KEI-week al een Green Key. Dat is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven en evenementen.



Dit jaar krijgen de 6.500 KEI-lopers stoffen tasjes in plaats van plastic tasjes. Wegwerpbekers worden op sommige locaties ingeruild voor hardcups. Ook worden de studenten gemotiveerd om een dag vegetarisch te eten. Tijdens de introweek wordt ook de KEI Sustainability Award uitgereikt: een prijs voor de meest duurzame (studenten)organisatie.



5.000 nieuwe studenten

De KEI-Week vindt plaats van 12 tot en met 16 augustus in de binnenstad. Ruim 5.000 nieuwe studenten maken kennis met Groningen.