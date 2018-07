Kalvijn en Economic Board Groningen zoeken jongeren met 'booming business-plan'

Kalvijn

Kelvin, onder andere bekend van zijn YouTube-kanaal Kalvijn en afkomstig uit de gemeente Delfzijl, voelt zich nog steeds nauw betrokken bij Groningen en vindt het daarom tof om weer iets te ondernemen in de omgeving die hem de ruimte gaf zich te ontwikkelen tot wie hij nu is: "De kans dat iemand in de randstad een investering in je startup doet is aanzienlijk groter dan in Noord-Groningen, maar deze regio heeft nog zoveel in zich, daarom wil ik deze regio ondersteunen. Ik ben erg benieuwd naar de ideeën van de jongeren uit dit gebied."