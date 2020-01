IT Academy start met vakopleiding Functioneel beheer

IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, heeft een nieuw traject aan haar opleidingsaanbod toegevoegd. In februari start de vakopleiding Functioneel beheer in Groningen.

In vijf dagen, verspreid over zes weken, gaan deelnemers aan de slag om concrete antwoorden en oplossingen te geven voor de uitdagingen waar functioneel beheerders dagelijks mee te maken hebben in hun werk. De vakopleiding wordt verzorgd door Daniël. E. Brouwer, auteur van het boek Het handboek van de functioneel beheerder. In navolging van het boek heeft Daniël de vakopleiding Functioneel beheer ontwikkeld. Het vakgebied Functioneel beheer is op dit moment sterk in ontwikkeling. Tegenwoordig zijn er Functioneel beheerders in vele soorten en maten, van applicatiegerichte specialisten tot breed georiënteerde generalisten, maar ze hebben allemaal één primair doel: zorgen voor een betrouwbare, wendbare, schaalbare en innovatieve informatievoorziening voor de hele organisatie.

Tien modules Deze nieuwe opleiding van de IT Academy bestaat uit tien verschillende modules verspreid over vijf dagen. Tijdens iedere module krijgen deelnemers concrete handvatten aangereikt om theorie en tools direct te vertalen naar de praktijk.