IT Academy: college over ‘dé ultieme 21st century skill’

Loes Damhof (foto), docente aan de Hanzehogeschool Groningen en eveneens Docent van het jaar 2016, verzorgt deze inspirerende en creatieve sessie. Het college is voor professionals, werkzoekenden en studenten en vindt plaats in Hét Kasteel dat beschikbaar is gesteld door Noorderpoort.

Het lijkt inmiddels soms oud nieuws: De wereld verandert sneller dan wij kunnen bijhouden. Technologie ontwikkelt zich, banen verdwijnen…. Vragen we ons nog wel vaak genoeg af: ‘hoe waar dit eigenlijk is?’ Of zijn we in ons denken al vooral bezig met de implicaties van deze voorspellingen voor het IT-onderwijs van de toekomst? En misschien nog wel belangrijker om ons af te vragen: hoe zeker zijn we van het pad dat we nemen?

Futures Literacy

Tijdens IT Academy colleges: Futures Literacy leren de deelnemers de beginselen van de capaciteit om de toekomst te gebruiken om op een andere manier naar het nu te kijken. Na afloop van dit gratis college hebben deelnemers nieuwe inzichten in eigen aannames rondom de toekomst van de IT-professional en kunnen zij kennis rondom Futures Literacy toepassen in eigen werk of omgeving.

Futures Literacy

Futures Literacy is ontwikkeld door UNESCO. We gebruiken de toekomst elke dag: we nemen een paraplu mee als we denken dat het gaat regenen, we maken keuzes in onze dag op basis van afspraken. Maar we weten eigenlijk weinig over hoe we de toekomst gebruiken. Futures Literacy Labs nemen deelnemers in kleine, diverse groepen mee naar de voorspelde en gedroomde toekomst op een lange termijn. Door toekomstvisies te verbeelden en perspectieven te verbinden, onderzoekt een Futures Literacy Lab de aannames die de bodem vormen voor onze voorspellingen. Het effect? Een nieuwe kijk op het nu, met nieuwe vragen voor de toekomst.

IT Academy colleges

Om de innovatieve kracht van het Noorden te versterken en netwerken blijvend met elkaar te verbinden biedt IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, regelmatig IT Academy colleges aan. Wil je hierbij aanwezig zijn? Klik hier.