IT Academy brengt werkzoekenden en werkgevers samen (VIDEO)

De kandidaten van het omscholingstraject Make IT Work hebben vorige week hun mogelijke toekomstige werkgever ontmoet. Bijna veertig werkzoekenden uit het Noorden hebben het strenge online assessment gehaald en willen zich laten omscholen naar een baan in de IT met als opleidingsrichting Software Engineering. IT Academy Noord-Nederland organiseerde deze eerste werkgeversmarkt in het nieuwe datacenter d’Root van Bytesnet in Groningen.

Tijdens de werkgeversmarkt op 23 januari ontmoetten tien verschillende werkgevers uit het Noorden kandidaten die geselecteerd zijn voor het omscholingstraject en op zoek zijn naar een baan in de IT. De kandidaten hebben allemaal minimaal een hbo-diploma behaald. Zo zitten er afgestudeerde archeologen, natuurkundigen, taalwetenschappers, journalisten, deelnemers vanuit het onderwijs en het bankwezen in de groep. Allemaal met hetzelfde doel: een carrière in de ICT.



Tijdens een voorbereidingsdag hebben de kandidaten zich zo goed mogelijk voorbereid op de werkgeversmarkt door middel van een sollicitatie- en motivatietraining. Voor de kandidaten is het doel van de werkgeversmarkt om met één of meerdere werkgevers een afspraak voor een sollicitatiegesprek te maken. Als zij de sollicitatieprocedure bij het bedrijf goed doorlopen, tekenen ze voor de start van de opleiding met deze werkgever een intentieverklaring. Na het verkrijgen van deze verklaring starten de deelnemers op 11 maart met de opleiding van vier maanden, gevolgd door één maand stage. Na het succesvol doorlopen van dit deel van het traject ontvangen de deelnemers een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden bij deze werkgever.



Het omscholingstraject Make IT Work wordt in Noord-Nederland verzorgd door IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool in Groningen. Make IT Work maakt het mogelijk voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond zich te laten omscholen naar een IT-functie als Software Engineer, Cyber Security Specialist of Data Analytics Specialist. In 2018 is het omscholingstraject door de Europese Commissie bestempeld tot modelproject en heeft het project de Promotor award voor beste publieke/ private samenwerking in Nederland gewonnen.



Kijk hier voor meer informatie over Make IT Work.