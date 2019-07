Grootschalig zonnepark van twaalf hectare bij Dorkwerd

Het baggerdepot ligt tussen het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal in, bij de kruising van deze twee wateren. Dit initiatief is in september 2018 gepresenteerd tijdens een informatiemiddag over het nieuwe bestemmingsplan voor de Zernike Campus. De vergunningprocedure voor het realiseren van een zonnepark op het depot is inmiddels in gang gezet. Het zonnepark zou 12 hectare groot moeten worden. Met de jaarlijkse energieopbrengst van het zonnepark kan 5 miljoen keer gedoucht worden.



De inloopbijeenkomst wordt georganiseerd door de betrokken bedrijven: Solarfields, Grondbank GMG en K3. Zij praten belangstellenden dan bij over de stand van zaken. De bedrijven hebben over deze ontwikkeling afspraken gemaakt met de provincie Groningen. Hebt u vragen? Neem dan contact op met Marloes Sprong-Ariëns van K3, via e-mail of telefoon: 024 348 88 27. Kijk voor meer informatie op solarfields.nl. De kerk van Dorkwerd staat aan de Hoogeweg 2 in Groningen.



Foto-impressie: Solarfields