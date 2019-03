Grootste stekker van Nederland staat in noord-Groningen bij Google

Op en nabij de rotonde op de N33 bij Google in de Eemshaven staat sinds kort een markant kunstwerk in de vorm van een grote ICT stekker. Het in het oog springende kunstwerk heeft een directe relatie met Harm Post, oud-directeur Groningen Seaports. Bij zijn afscheidsreceptie hebben diverse bedrijven als een soort van afscheidsgeschenk geld geschonken voor de aankoop van dit kunstwerk.

Het is inmiddels een beetje een traditie geworden binnen Groningen Seaports dat bij elke rotonde of belangrijk knooppunt in de haven een markering staat in de vorm van een kunstwerk. Het meest opvallende tot nu toe is ‘de kroon’ bij binnenkomst in de haven – via de Eemshavenweg/N46 – komende vanuit de stad Groningen.

Deze heeft kunstenares Marte Röling – ter gelegenheid van de opening van de Beatrixhaven door toenmalige koningin Beatrix – ontworpen. Het stekkerkunstwerk markeert de internationale rol die Eemshaven als Dataport en glasvezelrotonde in toenemende mate inneemt. Het is een ontwerp van 212 Fahrenheit uit Groningen.

(Bron en foto: Communicatie Groningen Seaports).