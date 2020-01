Groningse parkeerplatform Parkos zet GPS-trackers in

Parkos verwijst naar vorige zomer toen enkele valet aanbieders rondom luchthavens negatief in het nieuws kwamen: auto’s werden op openbare parkeerterreinen geparkeerd en er werden onnodig veel kilometers met de auto’s gereden. “Dit heeft de markt in een negatief daglicht gezet en wekt veel zorgen onder de reizende consumenten die hun auto bij de vertrekhal afgeven”, aldus Parkos.



Om transparantie in de markt aan te brengen, is het boekingsplatform gestart met GPS geverifieerde parkings. Klanten die via Parkos een parkeerplek bij een vliegveld hebben gereserveerd en geboekt, kunnen worden ingezet als mystery guest. Dat betekent dat ze een GPS-tracker krijgen toegestuurd, die in de geparkeerde auto kan worden achtergelaten.



Door GPS-trackers in te zetten wordt duidelijk welke parkeeraanbieders betrouwbaar zijn. Hierdoor ontstaat er een transparant beeld van de markt en worden de malafide parkings eruit gefilterd. “Ook wordt het zichtbaar voor de consument wanneer een specifieke parkeeraanbieder voor het laatst is gecontroleerd en kan op basis van onder andere deze informatie een weloverwogen keuze gemaakt worden,” zo verduidelijkt het parkeerplatform.



“We zien rondom alle grote luchthavens een groot aantal enorm goede valet-aanbieders die te lijden hebben van een paar rotte appels. Met deze functionaliteit zorgen we voor een kwaliteitskeurmerk, zodat de consumenten precies weten waar deze aan toe zijn”, aldus Managing Director Arne Bos.



Volgens Parkos zijn parkeeraanbieders zich er inmiddels van bewust dat ze gecontroleerd worden, en zijn ze erop gebrand het keurmerk te krijgen.