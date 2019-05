Groningers wekken stroom op uit golven op zee

Golven leveren veel meer energie dan wind en zon. Bovendien zijn ze er altijd, ook als het niet waait of nacht is. De Groningse startup Ocean Grazer bedacht een ingenieus systeem voor het oogsten van golfenergie én het opslaan ervan.

Drukverschil. Dat is de simpele natuurkundige basis die ten grondslag ligt aan dit revolutionaire idee. Wat nou als het lukt om met de kracht van golven een drukverschil op te bouwen en dat te gebruiken voor het in beweging zetten van turbines? Zoiets moet Wout Prins gedacht hebben toen hij jaren geleden de basis legde voor wat nu een bv is: Ocean Grazer.

Golven zetten pompen in beweging die onder drijvers op de oceaan hangen. De druk die zo opgebouwd wordt, wordt omgezet in elektriciteit. En dan ook nog elektriciteit die ter plekke opgeslagen kan worden als dat nodig is. ,,Een enorme uitdaging voor ons was de technologie om die opgewekte energie in goede banen te leiden’’, vertelt Marijn van Rooij, medeoprichter van Ocean Grazer. ,,Elke golf is uniek. We gebruiken sensors om te voorspellen hoeveel energie een aankomende golf bevat en stellen daar de drijvers op af.’’

De proeven zijn een doorslaand succes. De efficiëntie van het systeem is ongekend. Dat bleek eerst op labschaal, en sinds een tijdje ook in een iets grotere opstelling, in een apart gebouw op de Zernike Campus. Het idee evolueerde in een bedrijf, bijna klaar om de markt te bestormen. Met mensen die heilig geloven in de vinding en de impact die ze kan hebben op de wereld.

Voor het gehele verhaal: klik hier