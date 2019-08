Groninger Bodem Beweging verwelkomt 4000e lid op Noorderzon

Het ledental behelst voornamelijk gezinnen dus de aanhang bestaat uit ca. 10.000 mensen, aldus de GBB.



Het 4000ste lid werd verrast met een bloemetje. Meneer Verdam uit Groningen mocht de bloemen in ontvangst nemen. “Het is belangrijk om de GBB te ondersteunen. Vooral omdat de overheid de getroffene zo in de kou laat staan, dan kan je het lidmaatschap voor dit geringe bedrag niet laten lopen”, verklaart Verdam zijn lidmaatschap.



De GBB staat met haar ‘Bevingsbeleving’ op Noorderzon om aandacht te vestigen op de onzichtbare schade: de mentale toestand waar Groningers zich in bevinden. “Die toestand wordt veroorzaakt omdat mensen geen grip op de situatie hebben en doordat er geen eindpunt in zicht is. Het maakt machteloos en soms ook ziek. Zo ziek dat er zelfs PTTS kan ontstaan. De gevolgen van de voortdurende gaswinning zijn desastreus voor Groningers.”