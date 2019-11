Groningen krijgt Inpakhuis in Zwanestraat: laat uw cadeaus feestelijk inpakken

Ondernemers in Groningen openen dinsdag 3 december een bijzondere service voor mensen die in de binnenstad hun Sinterklaas- of Kerstcadeaus kopen: een ‘Inpakhuis’ in de Zwanestraat. Daar kan iedereen zijn of haar cadeaus op éxtra mooie wijze laten inpakken.

Met Sinterklaas en Kerst in aantocht is de stad Groningen natuurlijk dé plek om leuke, bijzondere en verrassende cadeaus te kopen voor familie en vrienden. Alle ondernemers in de binnenstad van Groningen bieden in de laatste maand van het jaar een mooie en vooral unieke extra service voor het winkelend publiek.

In de maand december kun je cadeaus die je in de Groninger binnenstad koopt feestelijk laten inpakken in het Inpakhuis in de Zwanestraat. Dit is een gratis service, mogelijk gemaakt door ondernemers in de binnenstad, studenten van Mesacosa, de Groningen City Club en de gemeente Groningen en met steun van Marketing Groningen.

Het Inpakhuis bevindt zich aan de Zwanestraat 35 in het pand van Mesacosa en krijgt wederom een enorm cadeau aan de gevel. En om te vieren dat de slogan 'Er gaat niets boven Groningen' 30 jaar bestaat, wordt elk cadeau daar voorzien van een extra Gronings tintje. Bovendien is het Inpakhuis sfeervol ingericht en altijd gezellig!

De officiële opening is op dinsdag 3 december om 17.00 door wethouder Paul de Rook en ‘Kortings-Groningin’ Gea Kramer. De eerste honderd mensen die een pakje bij het Inpakhuis laten inpakken, krijgen een unieke chocoladeletter in het nieuwe lettertype van Groningen cadeau.

Het Inpakhuis bevindt zich aan de Zwanestraat 35 in het pand van Mesacosa en is geopend op onderstaande dagen en tijden.



3 t/m 5 december 13.00 – 21.00 uur.

Tot de Kerst:

Elke donderdag 13.00 – 21.00 uur

Elke vrijdag 13.00 – 18.00 uur

Elke zaterdag 11.00 – 18.00 uur

Elke zondag 12.00 – 18.00 uur

Uitgezonderd:

23 december tot 21.00 uur

24 december tot 17.00 uur