Gaslicht.com van Ben Woldring beste én populairste website van het jaar 2019

De vergelijkingsite Gaslicht.com van de Groningse ondernemer Ben Woldring is tijdens de verkiezing van Website van het Jaar tweemaal in de prijzen gevallen. Gaslicht.com is benoemd tot beste én populairste website in de categorie energie.

Een delegatie van het bedrijf was woensdagavond aanwezig bij de grote prijsuitreiking in Amsterdam. Presentator Jan Versteegh riep het team tweemaal het podium op. De populairste website kreeg de prijs met het hoogste aantal stemmen en de beste website is de site met de hoogste gemiddelde score voor inhoud, navigatie, design en aanbevelingsintentie. In totaal is er 511.141 keer gestemd door bezoekers van websites.



In de categorie Energie nam Gaslicht.com het op tegen websites als Nuon, Oxxio, Budget Energie, EasySwitch.nl, Energiedirect en Essent. Woensdag werden awards uitgereikt in een tiental categorieën. De website van PSV werd de overall winnaar.



Ontzettend trots

​​​​​​​Gaslicht.com is trots op de uitverkiezing. “Met het hele team werken we elke dag aan onze website. Het verbeteren houdt nooit op. We doen er alles voor om de energiemarkt zo transparant mogelijk te maken. Het vergelijken van energie, zorgverzekeringen, autoverzekeringen, woonverzekeringen, internet, tv en bellen kinderlijk eenvoudig maken is en blijft ons doel. Dat deze prijs nu door de consument aan ons wordt toegekend maakt ons trots”, zo schrijven ze op de eigen website.