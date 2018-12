Finale First Lego League bij Hanzehogeschool Groningen

Meer dan alleen een robotwedstrijd

De kinderen gaan tijdens de FIRST LEGO League aan de slag met het ontwerpen, bouwen en programmeren van een robot. Met deze robot moeten tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn. Maar de FIRST LEGO League is meer dan alleen een robotwedstrijd. Elk team voert binnen het jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en presenteert de uitkomst tijdens de regionale en de Benelux finale.



Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens moeten de kinderen op zoek naar een creatieve oplossing, die ze uiteindelijk presenteren op de finaledagen.



Into Orbit

Het thema van dit jaar is Into Orbit: leven in de ruimte. Daarnaast vormen de Core Values samenwerking, respect en vriendschappelijke competitie belangrijke hoekstenen van de FIRST LEGO League. Maar boven alles staat plezier in het ontdekken van techniek centraal.



De Hanzehogeschool Groningen wil jongeren enthousiast maken voor techniek. Daarom organiseert ze als regiopartner van de Stichting Techniekpromotie al enige jaren de regiofinales voor de FIRST LEGO League in Noord-Nederland. Iedereen is van harte welkom om dit evenement bij te wonen, meer informatie is te vinden op www.hanze.nl/fll .