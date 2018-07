ERIBA-startup Cleara aan de slag met 'ouderdomscellen'

Het European Research Institute for the Biology of Aging (ERIBA), onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), lanceert samen met partners UMC Utrecht en de Medische Universiteit van Graz een nieuw biotechbedrijf: Cleara Biotech BV (Cleara). Cleara is een in Nederland gevestigd biofarmaceutisch bedrijf dat onderzoek doet naar nieuwe therapieën gericht op de unieke biologie van ouderdomscellen. Daarmee kunnen in de toekomst leeftijdsgebonden aandoeningen en therapieresistente vormen van kanker behandeld worden.

Cleara werkt aan het vertalen van ontdekkingen rond de unieke eigenschappen van verouderde cellen. Dit werk wordt binnen Cleara geleid door Marco Demaria van ERIBA, die de eerste genetische hulpmiddelen creëerde voor het identificeren van verouderde cellen en ook gedeelde mechanismen en genen ontdekte als de kern van het 'senescentieprogramma'. "Cellulaire veroudering is een zeer opwindend maar ook heel nieuw gebied", zei Demaria. "Dat betekent dat er nog steeds veel dingen te ontdekken zijn, dus pogingen om de basisbiologie van deze cellen te onthullen, kunnen snel vertaald worden."



Inzicht in de biologie van verouderde cellen

Cleara is opgericht en gefinancierd door Apollo Ventures, een risicokapitaalbedrijf voor levenswetenschappen en een bedrijfsoprichter in heel Europa en Noord-Amerika. "Cleara-wetenschappers zijn de wereldleiders in het bevorderen van ons begrip van de basisbiologie van ouderdomscellen, en we hebben dat begrip gebruikt om de eerste krachtige en selectieve anti-ouderdom moleculen te maken," zei James Peyer, Managing Partner van Apollo Ventures.



Peter de Keizer van het UMCU leidt het werk aan deze nieuwe methode om verouderde cellen te verwijderen. Hij stelt dat de "vertaling van onze ontdekking een grote, multidisciplinaire inspanning vereist en we hebben de juiste mensen in Cleara bijeengebracht om iets heel speciaals voor patiënten te creëren".



Het UMCG is het kloppende hart van de Healthy Ageing Campus die deel uitmaakt van Campus Groningen. Het UMCG is een van de grootste ziekenhuizen ter wereld en biedt werk aan bijna 13.000 mensen.