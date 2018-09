Energieproeftuin EnTranCe genomineerd voor Offshore Energy Award 

De Energieproeftuin EnTranCe is genomineerd voor de Offshore Energy Award 2018. Volgens de jury levert EnTranCe een buitengewone prestatie in de bewustwording van het publiek bij de transitie naar een duurzame energiesamenleving. De proeftuin is onderdeel van de Hanzehogeschool.

EnTranCe, Centre of Expertise Energy

EnTranCe wil een rol van betekenis spelen bij het versnellen van de transitie naar een schone en duurzame energiesamenleving. Het is de hotspot voor praktijkgericht onderzoek, onderwijs, bedrijvigheid en innovatie op het gebied van de energietransitie.



Tientallen delegaties van bedrijven, organisaties en overheden uit binnen- en buitenland bezoeken de energieproeftuin op de Zernike Campus. Als onderdeel van de New Energy Coalition wil EnTranCe, samen met de regio, een leidende rol spelen in het realiseren van nationale en internationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie en het versterken van de regionale kenniseconomie.



Public Outreach Award

EnTranCe is genomineerd in de categorie Public Outreach Award; een prijs voor een project dat een buitengewone prestatie levert op het gebied van publieksbereik bij de bewustwording rondom energietransitie. Naast EnTranCe zijn Nexstep (NOGEPA) en Buccaneer Delft genomineerd.



Uitreiking op 22 oktober

De uitreiking van de Offshore Energy Awards vindt plaats op 22 oktober, tijdens de Offshore Energy Opening Gala Dinner & Awards Show, de dag voorafgaand aan de opening van de beursvloer van Offshore Energy Exhibition & Conference. Offshore Energy 2018 is een jaarlijkse internationale beurs en conferentie in Amsterdam gericht op de gehele offshore energiemarkt (olie, gas, offshore wind en marine energie).



