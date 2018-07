Elektrisch vliegtuig op Airport Eelde

Een primeur voor Eelde: maandag vertrok vanaf het vliegveld voor het eerst een elektrisch vliegtuig. Het toestel, een Pipistrel, is naar de vliegbasis in Leeuwarden gevlogen. In Leeuwarden wordt het toestel samen met andere elektrische voertuigen gepresenteerd.

Over Pipistrel

Pipistrel is een tweezits elektrisch toestel en vliegt geluidsarm en duurzaam. Met de huidige elektromotor en accu kan ongeveer anderhalf uur gevlogen worden. De maximale snelheid is ongeveer 200 kilometer per uur. Het toestel wordt nu alleen nog gebruikt voor demonstraties en evenementen. Naar verwachting wordt het toestel vanaf 2019 ingezet voor trainingsvluchten van piloten in opleiding.



Onno de Jong, Airport Manager Groningen Airport Eelde: “Nederland wil graag de koploperspositie innemen als het gaat om innovatie in elektrisch vliegen. Groningen Airport Eelde wil dit faciliteren. Wij zijn als sinds jaar en dag dé opleidingsluchthaven van Nederland. Ook nu willen wij de proeftuin of kweekvijver zijn van nieuwe initiatieven. Wij ondersteunen dit project van harte, ook wij willen laten zien dat het kan.”



De presentatie op vliegbasis Leeuwarden wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is onderdeel van de Elfwegentocht: een duurzaam 14-daags evenement met als doel ‘laten zien dat het kan’.