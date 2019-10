Eerste honderden adressen in aardbevingsgebied aangesloten op snel internet

Snel internet is tegenwoordig onmisbaar als het gaat om leefbaarheid en ondernemerschap. Maandag sloot gedeputeerde Patrick Brouns samen met wethouders Rudi Slager en Eltjo Dijkhuis, EBG-bestuurslid Akke Groenewoud, directeur Jan Peter de Groot van Rodin, ambassadeurs van en deelnemers aan Snel internet Groningen de eerste honderden snelle internetverbindingen symbolisch aan in een boerderij in Vierhuizen.



"De vaart zit er nu goed in en ik vertrouw erop dat Rodin Broadband Groningen die versnelling de komende tijd vast weet te houden”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns. “Het is de bedoeling dat volgend voorjaar het hele aardbevingsgebied aangesloten is, daarna volgt de rest van de provincie. Dat is nodig ook, want duizenden adressen in het buitengebied van Groningen hebben nog steeds geen toegang tot snel internet. Of je nu ondernemer, boer, scholier of student bent, een snel en betrouwbaar internet is voor álle Groningers noodzakelijk.”



Geen zandlopertje meer

Jeroen Planken, werkzaam bij familiebedrijf de Rousant in Zoutkamp, kan erover meepraten. "Ons computersysteem had het zwaar met het verwerken van alle binnenkomende en uitgaande data. Met te weinig bandbreedte was de ouderwetse fax vaak het alternatief. Nu kunnen we met tien computers tegelijk werken zonder vastlopers of irritant zandlopertje in beeld. Wat een tijdwinst en werkplezier dat oplevert!". Ook moderne boerenbedrijven kunnen niet zonder snel internet. "Administratie, het aansturen van de trekker en het koelen van de aardappelen, alles gaat tegenwoordig computergestuurd. De bestanden die je moet doorsturen zijn gigantisch. Sinds we thuis een glasvezelverbinding hebben, gaat het verzenden van gegevens veel sneller. Ook zijn tv-storingen bij een flinke bui verleden tijd en kijken we nu Youtubefilmpjes zonder haperingen", zegt Gerard Zijlma uit Vierhuizen.



Wereldwijde ontwikkelingen

Binnen de regeling Snel Internet Provincie Groningen komen bijna 14.000 adressen in aanmerking voor een gratis aansluiting op een snelle internetverbinding. In de gemeente Het Hogeland zijn inmiddels 230 huishoudens en bedrijven aangesloten via een glasvezelkabel of draadloze internetverbinding. Dat ging minder snel dan verwacht. Onder meer omdat de wereldwijde vraag naar glasvezel het afgelopen jaar enorm toenam, waardoor er minder glasvezel en de noodzakelijke engineeringcapaciteit beschikbaar was dan voorzien. Ook de perikelen met een Chinese telecomleverancier leiden tot een onvoorziene vertraging.



"Uiteraard had iedereen, ook ik, graag gezien dat het sneller was verlopen”, zegt gedeputeerde Brouns. “We hebben hier ook serieus over gesproken met Rodin. De aanleg van snel internet is juist in het buitengebied een complex en intensief traject. Zoals zo veel grote infrastructurele projecten gaat dat niet zonder aanloopproblemen. Wat ik zie is dat iedereen er álles aan doet om de vaart er stevig in te krijgen. Dat moet ook, want onze ambitie is nog steeds alle Groningers, ook die in de meer afgelegen gebieden, zo snel mogelijk aan te sluiten op snel internet."​​​​​​​



Veertig miljoen euro

De regeling Snel Internet Groningen is een initiatief van de provincie Groningen, Economic Board roningen en Kansrijk Groningen. In totaal is er 40 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de snelle breedbandverbindingen.