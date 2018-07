Duizenden Groningse scholieren in aardbevingsgebied digitaal geletterd

Duizenden Groningse scholieren in het aardbevingsgebied hebben de afgelopen anderhalf jaar leren programmeren en hebben op andere wijze kennis vergaard over ICT. Deze leerlingen deden mee aan een project van de Economic Board Groningen

In opdracht van Economic Board Groningen (EBG) zijn in de afgelopen anderhalf jaar ruim 3300 leerlingen in Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) digitaal geletterd gemaakt. Het betrof een project om basis- en middelbare scholen te helpen om digitale geletterdheid een plaats te geven in het onderwijs. Door docenten op te leiden worden projecten omtrent digitale geletterdheid geïntegreerd in bij de scholen. Het programma werd verzorgd door de Groningse organisatie ITurnIT, in opdracht van Economic Board Groningen (EBG). Aan een programma namen 33 scholen deel.

Digitale voorsprong EBG wil Noord-Groningen een boost geven met het lesprogramma en de ondernemers en werknemers van de toekomst in de regio houden. Daarnaast is het belangrijk om al jong ‘21th century skills’ te leren, om voorbereid te zijn op de toekomst waarbij de voorspelling is dat geen enkele sector meer werkt zonder ICT. Michelle Moret, programma manager Onderwijs bij EBG: “EBG investeert in onderwijs én een ondernemende cultuur van jongeren. Het ontwikkelen van ICT vaardigheden is één van de speerpunten daarbinnen. ICT onderwijs wordt in de toekomst verplicht op scholen. Door dit nu al aan te bieden aan leerlingen in Noord-Groningen geven we deze kinderen een voorsprong.”

Ruim 3300 leerlingen Het lesprogramma is gestart als pilot bij 33 scholen in zowel PO als VO. Er hebben 60 docenten en 3300 leerlingen meegedaan aan de pilot. ITurnIT heeft in eerste instantie zelf de lessen verzorgd, maar bij het grootste gedeelte van de scholen hebben de docenten het programma zelf overgenomen. Robert Adema van ITurnIT: “Dankzij EBG hebben wij de kans gekregen samen met de scholen uit Noord-Groningen een implementatie traject te ontwikkelen omtrent digitale geletterdheid. Hiermee stellen wij scholen in staat zelfstandig met digitale geletterdheid aan de slag te gaan.”