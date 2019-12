Drie winkeliers in de Oosterstraat doen de ‘Deuren Dicht’

“Nu staan de meeste winkeldeuren de hele dag open. Daardoor gaat er veel warmte verloren. De deur dicht bespaart energie en geld én winkeliers dragen bij aan ons doel om in 2035 CO 2 -neutraal te zijn”, zegt wethouder Philip Broeksma bij de lancering van de actie van Groningen Werkt Slim.



‘Natuurlijk zijn wij OPEN’

‘Natuurlijk zijn wij OPEN, de deur is alleen dicht om energie te besparen’. Een bordje met deze tekst moet de komende tijd op zoveel mogelijk winkeldeuren prijken. Het initiatief voor de actie komt van de Groningen City Club. “Uit onderzoek van het Belgische onderzoeksbureau Haystack International blijkt dat met een dichte winkeldeur de energiekosten flink dalen. Een automatische schuifdeur met luchtgordijn bijvoorbeeld bespaart bijna 40% gasverbruik ten opzichte van een deur die open staat”, zegt Eric Bos, voorzitter Groningen City Club. Bovendien heeft een dichte winkel- en horecadeur geen invloed op het aantal klanten en op de omzet, wijst een proef in Amsterdam en Tilburg uit. Klanten reageren er juist positief op.



Eerste deelnemers

De eerste deelnemers aan de ’Deuren Dicht’-actie zijn drie winkeliers in de Oosterstraat; Kokotoko, Mary Jane en Oddity. En in de Herestraat plaatst Expresso Fashion als eerste het bordje op de deur. Deze winkels zijn naast dat ze nu hun deuren dicht hebben, al op een andere wijze actief met duurzaamheid.



Groningen Werkt Slim is het duurzaamheidsplatform van de vier Groninger bedrijvenverenigingen, de gemeente en provincie Groningen.