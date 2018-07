Digital Society Hub lanceert newsroom: nieuws en achtergronden over Zernike Campus

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen kunnen vanaf september 2018 meedoen aan het nieuwe project Newsroom. In Newsroom werken studenten aan onderwerpen die gaan over alles wat de Zernike Campus Groningen en de omgeving beweegt. Newsroom is onderdeel van de innovatiewerkplaats Digital Society Hub en is verbonden aan de opleiding Communicatie en het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Newsroom monitort nieuws en achtergronden op en rondom de Zernike Campus Groningen. Tweedejaarsstudenten Communicatie gaan aan de slag met interviewen, schrijven en visuele communicatie. Door ervaring op te doen in Newsroom bereiden ze zich voor op hun toekomstige werk en versterken zij hun profiel als communicatiestudent. De Digital Society Hub speelt met Newsroom in op de nieuwste mediaontwikkelingen.

Met één klik publiceren In het project Newsroom wordt samengewerkt met verschillende partners. Zo vervullen Omroep OOG, HanzeMag, Grandioos Groningen en het stafbureau Marketing & Communicatie van de Hanzehogeschool de rol van opdrachtgever, begeleider, eindredacteur en uitgever.



Studenten maken hun journalistieke verhalen onder andere met de mobiele journalistiek app SINON. SINON is ontwikkeld voor vloggers, video reporters en redacties om met behulp van één app video, foto en tekst te combineren tot één verhaal. Dit verhaal kan vervolgens met één klik gepubliceerd worden op verschillende kanalen, variërend van social media, websites, newsroomsoftware, storagesystemen, narrowcasting en/of broadcasting kanalen.



Voor het opzetten van het project Newsroom stelt het bedrijf Ilionx de app SINON en het platform gratis beschikbaar voor studenten en docenten.