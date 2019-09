Digital Society Hub: 5G Masterclass Internet of Things

Rudi Niemeijer, de bedenker van o.a. de Smart Potato en de blauwdruk van het 5G Lab Groningen, houdt vanmiddag een bijzondere, gratis, lezing over het onderwerp 'Internet of Things'. Dat meldt de website van de Digital Society Hub - een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. Organisator van de 5G Masterclass is de Economic Board Groningen. De lezing is vanaf 16.00 uur aan de Zernikepark 10. (Meer informatie: lees verder).

Steeds meer alledaagse voorwerpen kunnen verbonden worden met het internet: het Internet of Things. Maar hoe verbind je iets met het internet? En hoe zoek je steeds opnieuw naar meerwaarde voor de eindgebruiker?

Rudi Niemeijer, die de lezing geeft, is als informaticus en elektronicus op de hoogte van de laatste stand van mobiele technieken. Hij heeft o.a. een blauwdruk voor het 5G Lab ontworpen en heeft de Smart Potato bedacht. Op 19 september komt hij ons meer vertellen over het Internet of Things.

Het is tegenwoordig heel gewoon dat alledaagse voorwerpen verbonden zijn met het internet. Elektronica is zo klein en goedkoop geworden dat zelfs een wasknijper een internetverbinding kan hebben. Je hoort in de media dagelijks over apparaten die verbinding kunnen maken met het internet en de voordelen die het Internet of Things voor de eindgebruiker biedt. Maar hoe gaat dat in zijn werk, iets met het internet verbinden? Wat is er allemaal voor nodig om een Internet of Things (IoT) toepassing te maken? En hoe test je dat, zodat het technisch goed werkt en voor de eindgebruiker voldoende meerwaarde oplevert? En waarmee kun je het best zelf met Internet of Things aan de slag?

Tijd en plaats

De 5G Masterclass begint om 16:00 en duurt tot 18:00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.



Locatie: Digital Society Hub, Zernikepark 10, 9747 AN Groningen.

Bij de Digital Society Hub is parkeergelegenheid. In verband met eventuele drukte raden we aan om met de fiets te komen indien dit mogelijk is.

Over de 5G Masterclass

De 5G Masterclass is een initiatief van 5Groningen, een programma van de Economic Board Groningen (EBG). Het is een leerzaam, interactief evenement dat eens per maand plaatsvindt. Iedere Masterclass heeft een 5G gerelateerd onderwerp. De twee uur durende lessen worden ingeleid door deskundigen van topspelers uit de telecomwereld zoals KPN, Vodafone, Ericsson, Huawei en TNO. Daarna is er ruimte voor vragen en inhoudelijke discussie. Dit unieke evenement is gratis toegankelijk, het enige dat je hoeft te doen is je hiernaast inschrijven. De 5G Masterclasses worden georganiseerd op verschillende locaties. Meld je tijdig aan om zeker te zijn van een plek

