Bedrijf ZiuZ gebruikt video-opsporing nu ook voor medische toepassingen met hulp Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Het bedrijf ZiuZ uit Gorredijk heeft een nieuw systeem ontwikkeld om beeldherkenning voor het analyseren van videomateriaal om kindermisbruik op te sporen, nu ook te gebruiken in de medische hoek. De technologie is ontwikkeld met hulp van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, zo meldt Northern Knowledge , een instelling die zich er voor inzet om kennis die in Groningen is ontwikkeld ook ten goede te laten komen aan noordelijke bedrijven.

Beeldherkenning. Dat is waarin ZiuZ in Gorredijk is gespecialiseerd. Dat begon ooit met het analyseren van videomateriaal om kindermisbruik op te sporen, maar nu beweegt het bedrijf zich steeds meer richting de medische hoek. Projecten in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zijn veelbelovend.

Plat gezegd: je hebt uitgekiende technologie en software om beelden te analyseren en bedenkt wat je er allemaal nog meer mee kan. Dat is wat eigenaar van ZiuZ Gerrit Baarda en de zijnen de afgelopen jaren deden. Het resultaat liegt er niet om. Het techbedrijf in Gorredijk werkt aan verschillende projecten die de medische wereld – en daarmee de patiënten – een eind op weg helpen.

,,Ik hoorde eigenlijk toevallig over een probleem bij hyperkinetische stoornissen’’, vertelt Baarda. ,,Dat betekent dat mensen ongecontroleerd bewegen, denk maar aan spasmes. Hoogleraar Marina de Koning van het UMCG vertelde me dat één op de drie diagnoses niet goed gesteld wordt op dit terrein. Dat vinden wij dus een prachtige uitdaging, om te zien of daar iets aan kunnen doen.’’

Foto boven: Gerrit Baarda van Ziuz (foto: Pepijn van den Broeke voor Northern Knowledge).