Alles over Game-industrie in Groningen vanmiddag tijdens Let’s Gro

In Groningen worden steeds meer games worden gemaakt. De Game Bakery - een coöperatie van game-ontwikkelaars - geeft vandaag, donderdag, tijdens Let's Gro iedereen de gelegenheid om een breed aanbod aan games te zien en te spelen.

De Game Bakery is een groep van ondernemers die op een gedeelde werkplek elkaar versterken door kennisdeling en samenwerking. Zo komen ze gezamenlijk verder dan ieder voor zich.

Bij deze coöperatie worden zowel games gemaakt voor serieuze toepassingen als games die je voor de lol speelt. Maar hoe bewijs je nou dat een zorgmedewerker sneller kan trainen door een game te spelen? Hoe verdien je aan een spel als je het gratis in de app store zet? Hoeveel geld kost het maken van een spel überhaupt?

'Kom gerust langs om te praten over werken in de game-industrie, wat games te spelen, of je brandende vragen te stellen', aldus de organisatie op de website van Let's Gro,

Wanneer

Donderdag 31 oktober | 16.00 - 18.00 uur

Locatie

Let’s Gro-tent, Grote Markt