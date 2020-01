Alfa-college vierde op ranglijst beste MBO van Nederland met 31 topleidingen

Het Alfa-college - een christelijk ROC met vestigingen in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg - staat opnieuw in de top van beste mbo-instellingen in Nederland, volgens de vorige week gepubliceerde Keuzegids mbo 2020. Met de vierde plaats op de ranglijst van mbo-scholen is het Alfa-college daarnaast de beste brede mbo-opleider van Noord-Nederland.

Wim Moes, voorzitter College van Bestuur: “We zijn enorm trots op dit mooie resultaat. Het bevestigt ons dat we de goede dingen doen. Voor de regio op een hele praktische manier vakmensen opleiden voor - maar ook vooral in - de beroepspraktijk. En dat onze studenten daar enthousiast over zijn. We blijven investeren in innovatief onderwijs, samen met het bedrijfsleven en onze partners in de regio.”

Topopleidingen



In totaal zijn 31 opleidingen van het Alfa-college aangemerkt als topopleiding (75 punten of meer in de Keuzegids).

In het vakgebied Zorg is de opleiding Medisch assistenten (tandarts-, dokters- en apothekersassistent) daarnaast aangemerkt als beste van Nederland. Naast opleidingen in de Zorg mogen ook opleidingen in de Haarverzorging, Installatietechniek en Elektrotechniek in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg zich een topopleiding noemen.

De jaarlijkse Keuzegids beschrijft, vergelijkt en beoordeelt het opleidingsaanbod in het mbo. Er wordt gekeken naar het studentenoordeel op basis van de JOB-monitor, het studiesucces en de bevindingen van de Onderwijsinspectie. Voor decanen, scholieren en hun ouders is de Keuzegids een goed middel om zich te oriënteren op een vervolgopleiding in het mbo.

Over het Alfa-college



Het Alfa-college is een christelijk ROC met vestigingen in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Binnen het Alfa-college leiden we onze circa 15000 studenten op tot mensen die weten wie ze zijn, tot goede burgers en tot goede vakmensen. We stimuleren onze studenten en medewerkers om samen met onze regionale partners een bijdrage te leveren aan een uitdagende leeromgeving , een sterke regio en een duurzame en rechtvaardige wereld. Je kunt bij ons terecht voor een mbo-opleiding, educatief traject, een bedrijfsopleiding, cursus of maatwerk.